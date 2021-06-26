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В Петродворцовом районе Петербурга на 15% подешевело вторичное жилье
Сегодня, 18:26
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В Петродворцовом районе Петербурга на 15% подешевело вторичное жилье

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В Петродворцовом и Кронштадтском районах на 15% и 12% соответственно снизилось в цене жилье.

За минувшие четыре месяца в Петербурге вторичное жилье подешевело. Это следует из данных аналитиков федеральной базы риелторов Restate.ru.

В Петродворцовом и Кронштадтском районах на 15% и 12% соответственно снизилось в цене жилье. При этом недвижимость в Центральном и Выборгском районах подорожала, в Красногвардейском и Московском — осталась без изменений.

Отмечается, что новостройки подешевели в 10 районах города. Так, низкие цены зафиксировали в Кронштадтском районе, где в среднем 1 квадратный метр жилья стоит 143,5 тысячи рублей. Рост цен зафиксировали в Московском, Петроградском, Петродворцовом и Приморском районах, не изменилась ситуация в Невском, Выборгском и Курортном районах.

Ранее Набиуллина предупредила о рисках траншевой ипотеки на первичном рынке недвижимости. Эльвира Набиуллина рассказала о рисках по счетам эксроу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вторичное, жилье, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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