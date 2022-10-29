ЦБ увидел рисковую схему в ипотеке с минимальными ежемесячными выплатами до сдачи объекта

Эльвира Набиуллина рассказала о рисках по счетам эксроу.

Центробанк России увидел рисковую траншевую схему в ипотеке с минимальными ежемесячными выплатами до сдачи объекта в эксплуатацию. Соответствующее заявление в ходе регулярной пресс-конференции государственного регулятора сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что угрозы сохраняются для компаний-застройщиков, а также для самого внутреннего рынка недвижимости

Продукт пока не получил широкого распространения, но какие могут быть здесь риски: первое - здесь может быть риск для застройщиков, потому что при такой "траншевой" ипотеке на счет эскроу будет поступать меньшая сумма. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила, что наполнение счетов эскроу дает возможность российским банкам снижать ставки по кредитам застройщикам. Это связано с тем, что банки имеют необходимое обеспечение. При этом кредиты для застройщиков становятся ниже по данной схеме, чем кредиты по корпоративному сектору в среднем. Такие условия могут увеличить ставку по кредитам для проектного финансирования.Траншевая ипотека может привести к повышенному спросу на жилье как объема для инвестирования. Такая ситуация в свою очередь несет риски для стоимости на вторичное жилье.

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Фото и видео: Банк России