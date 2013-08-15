Набиуллина: Банк России намерен продать "Открытие" до конца года

Глава ЦБ рассказала о сделке по реализации акций банка "Открытия" ВТБ.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России намерен продать "Открытие" до конца 2022 года. Она пояснила в рамках пресс-конференции с журналистами, что государственный регулятор намерен обсуждать стоимость данной организации с потенциальным покупателем. Набиуллина ожидает начала дискуссий по вопросу в ближайшее время. Основой этих переговоров будут оценки от оценщика.

Что касается "Открытия". Оценка завершается, но в УК ФКБС формально отчет по оценке не поступил. Но даже если поступит - мы не комментируем показатели оценки. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что правительство России весной 2022 года приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом текущего года был принят соответствующий закон, который закрепляет право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов по рыночной стоимости.

ЦБ: частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию в ближайшие месяцы.

Фото и видео: Банк России