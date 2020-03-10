ЦБ: частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию в ближайшие месяцы

Эльвира Набиуллина объяснила какие риски создает частичная мобилизация в РФ.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, что частичная мобилизация в стране сдержит потребительский спрос и инфляцию в ближайшие месяцы. Эксперт из государственного регулятора оценила перед журналистами на пресс-конференции сдерживающие факторы, которые влияют на динамику роста показателей.

Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Представители ЦБ уточнили в обновленном отчете базовый прогноз по инфляции в России на конец 2022 года до 12-13% с 11-13%. При этом регулятор решил сохранить этот прогноз на 2023 и 2024 года. Специалисты добавили, что учли перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Набиуллина назвала назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть марки Urals консервативным.

Фото и видео: Банк России