В Петродворце пламя уничтожило садовую пристройку

Выяснилось, что пламя охватило девять "квадрат".

В Петродворцовом районе произошел пожар. На Парковой улице, 20, вспыхнул садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:01. Выяснилось, что пламя охватило девять "квадратов".



В 18:34 пожар был ликвидирован. С огнем справились 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Куйбышева иномарка сбила девятиклассницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Фото: Piter.tv