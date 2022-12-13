В Петродворце пламя уничтожило садовую пристройку

В Петродворцовом районе произошел пожар. На Парковой улице, 20, вспыхнул садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:01. Выяснилось, что пламя охватило девять "квадратов".
В 18:34 пожар был ликвидирован. С огнем справились 10 спасателей и две спецмашины.
Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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