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В Петродворце пламя уничтожило садовую пристройку
Сегодня, 18:30
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В Петродворце пламя уничтожило садовую пристройку

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Выяснилось, что пламя охватило девять "квадрат". 

В Петродворцовом районе произошел пожар. На Парковой улице, 20, вспыхнул садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:01. Выяснилось, что пламя охватило девять "квадратов". 
 
В 18:34 пожар был ликвидирован. С огнем справились 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Куйбышева иномарка сбила девятиклассницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Фото: Piter.tv

Теги: парковая улица, петергоф, петродворец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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