В Петро-Славянке сгорел частный дом

В Петро-Славянке в среду, 3 января, произошел пожар. На Красноармейской улице загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:42. К этому часу пламя охватило всю площадь дощатого домика — 48 "квадратов".
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 40 минут. В 17:26 пожар локализовали.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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