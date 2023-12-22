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В Петро-Славянке сгорел частный дом
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В Петро-Славянке сгорел частный дом

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Петро-Славянке в среду, 3 января, произошел пожар. На Красноармейской улице загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:42. К этому часу пламя охватило всю площадь дощатого домика — 48 "квадратов".

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 40 минут. В 17:26 пожар локализовали.   

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Новотоксово в сгоревшем доме пенсионерки нашли труп.

Фото:  Piter.tv                                                                                                                                                    

Теги: мчс, петро-славянка, пожарные, сгорел частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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