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В Петрикирхе состоится концерт "Орган. TOP 10"
Сегодня, 18:57
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lesjasap

В Петрикирхе состоится концерт "Орган. TOP 10"

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Зрители услышат величайшие произведения, созданные для органа.

В Петрикирхе состоится концерт "Орган. TOP 10. Величайшие сочинения". Зрителям представят самые известные классические произведения всех времен, созданные под данный музыкальный инструмент. Однако популярность композиций не стала единственным фактором для выбора программы, поэтому мероприятие подойдет как ценителям органной музыки, так и музыкальным "гурмэ".

Каждое из сочинений, вошедших в концерт, является в своем роде уникальным - по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания.

Amadeus Concerts

Начало мероприятия: 19 часов
Дата проведения: 23 апреля
Место проведения: Петрикирхе, Невский проспект, 22-24
Организатор мероприятия: Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts


 

Теги: amadeus concerts, орган, петрикирхе
Категории: Культура, Лента новостей, Новости СПб, Концерты, Куда сходить в Петербурге, Музыка,

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