В Петергофе открылся новый трехэтажный детский сад с бассейном

Учреждение рассчитано на 110 детей.

В новом жилом квартале на Парковой улице в Петергофе открылся детский садик, 1 октября учреждение встретило первых воспитанников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петродворцового района.

В этом микрорайоне садик стал вторым по счету, в трехэтажном учреждении на 110 малышей расположился бассейн, игровые комнаты, большой медицинский блок. Комнаты садика оснастили современной мебелью, игрушками и играми, компьютерным и интерактивным оборудованием, также на территории имеется спортивное оборудование и автомобильный городок. Имеется в саду и оборудования для слабовидящих и слабослышащих детей, а также пандусы, лифты и санитарные узлы. Отмечается, что детсад круглосуточно охраняется и оснащен пожарной сигнализацией и камерами.

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Фото: пресс-служба администрации Петродворцового района