Школа на Парнасе выиграла главный приз в конкурсе "Лидер строительного качества — 2020"

В Петербурге подвели итоги конкурса "Лидер строительного качества — 2020". Эксперты посетили более 20 объектов строительства и проверили качество на каждом из них.
Мы просматривали 23 объекта строительства, это только 23 претендента в этой категории. Это говорит о том, что мы во время пандемии смогли не только не остановить строительство, а еще и нарастить качество.
Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству
Организаторы рассказали, по каким критериям оценивается каждый номинант конкурса.
Все объекты смотрятся очно, проверяется документация, состояние объекта, строительной площадки, бытовых городков и система менеджмента качества и управления качеством на каждом отдельном объекте.
Ирина Белинская, гендиректор Петербургского строительного центра
Главную награду конкурса в номинации лучший объект жилищного строительства получил ЖК "Новое Горелово".
"Новое Горелово" – это жилой комплекс комфорт-класса на территории Ленинградской области. Это проект комплексного освоения территории, целый город-спутник, состоящий из жилья и соцобъектов, коммерческой инфраструктуры, арт-объектов. У нас есть свой бульвар-сквер, созданный по проекту архитекторов и дизайнеров.
Юлия Аркатова, руководитель отдела маркетинга "Ленстройтрест"
Лучшим объектом социально-гражданского строительства признали школу №469 Выборгского района.
Достаточно просторная, большая, позволяет детям и заниматься в одну смену, там есть большая зона для дополнительного образование. В школе предусмотрены бассейны, это уже требуется по нормативам. С помощью администрации Выборгского района открыт большой кластер по IT-образованию для детей и их научению в области виртуальной реальности и всем новым современным технологиям.
Дмитрий Калинин, директор проекта "Северная долина"
Все участники конкурса смогут использовать логотип "Лидер строительного качества" в продукции и рекламе.
Фото и видео: Piter.TV
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