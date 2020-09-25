Школа на Парнасе выиграла главный приз в конкурсе "Лидер строительного качества — 2020"

Организаторы конкурса побывали на всех объектах, участвующих в конкурсе, и выбрали лучшие из них.

В Петербурге подвели итоги конкурса "Лидер строительного качества — 2020". Эксперты посетили более 20 объектов строительства и проверили качество на каждом из них.

Мы просматривали 23 объекта строительства, это только 23 претендента в этой категории. Это говорит о том, что мы во время пандемии смогли не только не остановить строительство, а еще и нарастить качество. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству

Организаторы рассказали, по каким критериям оценивается каждый номинант конкурса.

Все объекты смотрятся очно, проверяется документация, состояние объекта, строительной площадки, бытовых городков и система менеджмента качества и управления качеством на каждом отдельном объекте. Ирина Белинская, гендиректор Петербургского строительного центра

Главную награду конкурса в номинации лучший объект жилищного строительства получил ЖК "Новое Горелово".

"Новое Горелово" – это жилой комплекс комфорт-класса на территории Ленинградской области. Это проект комплексного освоения территории, целый город-спутник, состоящий из жилья и соцобъектов, коммерческой инфраструктуры, арт-объектов. У нас есть свой бульвар-сквер, созданный по проекту архитекторов и дизайнеров. Юлия Аркатова, руководитель отдела маркетинга "Ленстройтрест"

Лучшим объектом социально-гражданского строительства признали школу №469 Выборгского района.

Достаточно просторная, большая, позволяет детям и заниматься в одну смену, там есть большая зона для дополнительного образование. В школе предусмотрены бассейны, это уже требуется по нормативам. С помощью администрации Выборгского района открыт большой кластер по IT-образованию для детей и их научению в области виртуальной реальности и всем новым современным технологиям. Дмитрий Калинин, директор проекта "Северная долина"

Все участники конкурса смогут использовать логотип "Лидер строительного качества" в продукции и рекламе.

Фото и видео: Piter.TV