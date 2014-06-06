В Петергофе за 20 минут выпало 17 мм осадков

Петродворцовый район затопил мощный ливень.

В Петродворцовом районе Петербурга 8 августа зафиксировали интенсивный ливень — за 20 минут выпало 17,34 мм осадков. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Ливень в Петродворцовом районе превысил нормативные показатели. Система водоотведения работает в штатном режиме, но при таких объемах осадков возможны локальные скопления воды.

Специалисты "Водоканала" уточнили, что водоприемные устройства могут не справляться с экстремальным количеством осадков. На данный момент угрозы серьезных подтоплений нет.

Метеорологи отмечают, что подобные интенсивные осадки характерны для августа в условиях повышенной влажности.

