В Петергофе устроили праздник для семей бойцов СВО с конным шоу и эстафетами

Программа была рассчитана как на детей, так и на взрослых.

В Петергофе на базе ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошёл праздник для семей бойцов СВО.

Мероприятие включало катание на лошадях и пони, эстафету с собаками, выступления конной шоу-группы "Эквифам" и мастер-класс по фланкировке шашкой. Программа была рассчитана как на детей, так и на взрослых.

По словам председателя ДОСААФ Александра Громова, цель праздника — отвлечь семьи бойцов от бытовых забот и подарить им радость.

Ранее ВС РФ освободили весь юг Донецкой Народной Республики.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: pxhere