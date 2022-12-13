В Петергофе торжественно запустят фонтаны под песню "День Победы"

В Петергофе сегодня, 9 мая, фонтаны включат под песню "День Победы". Об этом сообщили в tg-канале музея.
Традиционно запуск фонтана "Самсон" и Большего каскада происходит в 13 часов. Посетителей приглашают увидеть торжественный момент.
Война стала трагедией для Петергофа. Потребовались десятилетия упорного труда тысяч людей, чтобы вернуть былое великолепие шедевру дворцово-паркового искусства.
Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"
Ранее на Piter.tv: в День Победы за безопасностью в Петербурге будут следить более тысячи росгвардейцев.
Фото: ВКонтакте / Петергоф
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