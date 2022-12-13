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В Петергофе торжественно запустят фонтаны под песню "День Победы"
Сегодня, 11:48
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В Петергофе торжественно запустят фонтаны под песню "День Победы"

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Запуск Большего каскада запланирован на 13:00.

В Петергофе сегодня, 9 мая, фонтаны включат под песню "День Победы". Об этом сообщили в tg-канале музея.

Традиционно запуск фонтана "Самсон" и Большего каскада происходит в 13 часов. Посетителей приглашают увидеть торжественный момент.

Война стала трагедией для Петергофа. Потребовались десятилетия упорного труда тысяч людей, чтобы вернуть былое великолепие шедевру дворцово-паркового искусства.

Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Ранее на Piter.tv: в День Победы за безопасностью в Петербурге будут следить более тысячи росгвардейцев.

Фото: ВКонтакте / Петергоф

Теги: 9 мая, день победы, петергоф, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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