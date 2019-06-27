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Вчера, 21:58
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В Петергофе не поделили дорогу черный "Ниссан" и белая "Лада" 

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

В четверг, 27 июня, в Петергофе столкнулись черный "Ниссан" и белая "Лада". Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на на Санкт-Петербургском проспекте. По словам корреспондента, жертв удалось избежать. 

Ударились не сильно, обошлось без пострадавших

заявил корреспондент 

На кадрах видно, что у черной иномарки немного помят бампер. Аналогичная ситуация и у "Лады".

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Латышских стрелков, сбили мотоциклиста.

Видео: Piter.TV

 

Теги: дтп, новости спб, петергоф спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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