В Петергофе не поделили дорогу черный "Ниссан" и белая "Лада" 

В четверг, 27 июня, в Петергофе столкнулись черный "Ниссан" и белая "Лада". Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Авария произошла на на Санкт-Петербургском проспекте. По словам корреспондента, жертв удалось избежать.
Ударились не сильно, обошлось без пострадавших
заявил корреспондент
На кадрах видно, что у черной иномарки немного помят бампер. Аналогичная ситуация и у "Лады".
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее мы сообщали о том, что на улице Латышских стрелков, сбили мотоциклиста.
Видео: Piter.TV
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