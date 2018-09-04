Видео: на улице Латышских стрелков, сбили мотоциклиста

На месте работали сотрудники "Скорой помощи".

В четверг, 27 июня, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. Очевидцы прислали видео с места происшествия в социальные сети.

Как стало известно, авария случилась на улице Латышских стрелков. На кадрах видно, как граждане окружили участок, где предположительно лежит пострадавший. На месте работали сотрудники "Скорой помощи". Подробности аварии уточняются.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Петербург"