Годовалый малыш провалился в люк на улице Латышских Стрелков

В коллекторе глубиной 2 метра ребенок пробыл около 15 минут.

Годовалый ребенок упал в коллектор люка во время прогулки с бабушкой. Об этом сообщают городские СМИ.

В понедельник днем 73-летняя петербурженка Лидия гуляла со своим годовалым внуком. Она держала его за руку, когда малыш около 11 дома по улице Латышских стрелком наступил на крышку люка и провалился в щель. Люк захлопнулся и малыш оказался в заточении. Женщина стала звать на помощь и только трое людей смогли поднять крышку, где на трубе сидел ребенок, весь измазанный в грязи. В коллекторе глубиной 2 метра малыш пробыл около 15 минут.

После произошедшего инцидента ребенка отвезли в Детскую городскую больницу имени Филатова. У него сотрясение мозга, ссадина груди, ушибы рук и ног.

Полиция Невского района проводит проверку, во дворе уже заменили люк.

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