На северной улице Петербурга пламя вырвалось из люка

Все после серии хлопков.

В Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Обручевых и проспекта Науки произошел выброс пламени из люка. Огонь поднялся над землей и выбил крышку люка.

Очевидцы сообщили о четырех хлопках перед появлением пламени. В чате сервиса Яндекс.Пробки пользователи указали, что "ощущение, будто произошла утечка газа", и отметили, что после хлопков некоторое время сохранялось горение.

К месту происшествия прибыли две бригады скорой помощи и пожарный расчет. Специалисты проводят проверку и устанавливают причины выброса.

По данным на текущий момент, информация о пострадавших отсутствует. Официальных комментариев от экстренных служб пока не поступало.

Фото: Piter.TV