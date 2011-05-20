На северной улице Петербурга пламя вырвалось из люка

В Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Обручевых и проспекта Науки произошел выброс пламени из люка. Огонь поднялся над землей и выбил крышку люка.
Очевидцы сообщили о четырех хлопках перед появлением пламени. В чате сервиса Яндекс.Пробки пользователи указали, что "ощущение, будто произошла утечка газа", и отметили, что после хлопков некоторое время сохранялось горение.
К месту происшествия прибыли две бригады скорой помощи и пожарный расчет. Специалисты проводят проверку и устанавливают причины выброса.
По данным на текущий момент, информация о пострадавших отсутствует. Официальных комментариев от экстренных служб пока не поступало.
Фото: Piter.TV
