В Петергофе с 29 марта заблокируют проезд по улице Юты Бондаровской

В Петергофе закрывается движение транспорта по улице Юты Бондаровской. Речь идет об участке от Луизинской улицы до Парковой улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В Петродворцовом районе с 29 марта по 15 октября будут проходить работы по строительству автомобильной дороги. Отметим, что проезд будет ограничен и на перекрестках с улицей Володи Дубинина и переулком Суворовцев.
Объезд: Луизинская улица, Сашинская дорога, улица Луизино.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе с 29 марта ограничат проезд на двух улицах.
Фото: Piter.tv
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