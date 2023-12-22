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В Петергофе с 29 марта заблокируют проезд по улице Юты Бондаровской
Сегодня, 12:15
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В Петергофе с 29 марта заблокируют проезд по улице Юты Бондаровской

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В Петродворцовом районе с 29 марта по 15 октября будут проходить работы по строительству автомобильной дороги.

В Петергофе закрывается движение транспорта по улице Юты Бондаровской. Речь идет об участке от Луизинской улицы до Парковой улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В Петродворцовом районе с 29 марта по 15 октября будут проходить работы по строительству автомобильной дороги. Отметим, что проезд будет ограничен и на перекрестках с улицей Володи Дубинина и переулком Суворовцев.

Объезд: Луизинская улица, Сашинская дорога, улица Луизино.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе с 29 марта ограничат проезд на двух улицах.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, дороги, петергоф, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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