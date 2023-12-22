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Во Фрунзенском районе с 29 марта ограничат проезд на двух улицах
Сегодня, 12:49
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Во Фрунзенском районе с 29 марта ограничат проезд на двух улицах

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В Купчино до 15 мая пройдут работы по установке временных ограждений.

Во Фрунзенском районе ограничат движение по Балканской площади и по улице Олеко Дундича у Балканской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В Купчино будут проходить работы по установке временных ограждений. Проезд закроют 29 марта, а откроют только 15 мая.

Водителям рекомендуют  планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Сестрорецке перекроют проезд по Угольному переулку с 29 марта.

Фото: Piter.tv

Теги: балканская площадь, купчино, ограничат проезд, улица олеко дундича
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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