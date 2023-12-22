Во Фрунзенском районе с 29 марта ограничат проезд на двух улицах

Во Фрунзенском районе ограничат движение по Балканской площади и по улице Олеко Дундича у Балканской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В Купчино будут проходить работы по установке временных ограждений. Проезд закроют 29 марта, а откроют только 15 мая.
Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Сестрорецке перекроют проезд по Угольному переулку с 29 марта.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все