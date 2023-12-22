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В Сестрорецке перекроют проезд по Угольному переулку с 29 марта
Сегодня, 11:57
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В Сестрорецке перекроют проезд по Угольному переулку с 29 марта

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Речь идет об участке от Красноармейской улицы до Угольной улицы.

В Курортном районе с 29 марта закрывается движение по Угольному переулку. Речь идет об участке в Сестрорецке от Красноармейской улицы до Угольной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд перекроют до 25 апреля. В течение месяца здесь будут проходить работы по прокладке водопроводной сети.

Объезд: Красноармейская улица, Дубовая улица, Угольная улица.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрута. На дороге установят временные знаки.

Ранее мы писали, что в Форносово отремонтируют дорогу.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничат проезд, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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