В Сестрорецке перекроют проезд по Угольному переулку с 29 марта

В Курортном районе с 29 марта закрывается движение по Угольному переулку. Речь идет об участке в Сестрорецке от Красноармейской улицы до Угольной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд перекроют до 25 апреля. В течение месяца здесь будут проходить работы по прокладке водопроводной сети.
Объезд: Красноармейская улица, Дубовая улица, Угольная улица.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрута. На дороге установят временные знаки.
Ранее мы писали, что в Форносово отремонтируют дорогу.
Фото: Piter.tv
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