Один будет связан с императорскими потехами, второй - с садами.

В Петергофе появятся два новых музея. В первом гостям будут рассказывать об истории парковых и садовых зонах, во втором - об императорских забавах. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на генерального директора Елену Кальницкую. Оба расположатся на территории музея-заповедника "Петергоф". Один будет находиться в павильоне "Катальная горка" в Ораниенбауме, второй - в Большой оранжерее. Последний ориентировочно откроют к 2022 году.

Павильон "Катальная горка" - в работе. Уже сейчас началась разработка. В нижнем цокольном этаже "Катальной горки" будет музей "Государевы потехи - 2". Это будет рассказ о тех императорских забавах, о которых мы не рассказали в "Петергофе" прокомментировала специалист

Напомним, что павильон создан во второй половине XVIII века. Там оборудованы горки, созданные на основе ледяных, работающих в масленицу. Здание входило в комплекс Катальной горы, которая состояла еще и из скатов и крытых галерей, спусковой площадки. На данный момент сохранен только павильон, где проводились торжественные приемы.

Ранее Piter.tv писал о том, что музей-заповедник Петергоф посетило 6 миллионов туристов за год.

Фото: Piter.tv

