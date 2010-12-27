Музей-заповедник Петергоф посетило 6 миллионов туристов за год

Для музея это рекорд по посещаемости.

Государственный музей-заповедник Петергоф побил собственный рекорд по посещаемости: по итогам сезона текущего года музей посетили больше 6 миллионов человек. Об этом 10 декабря сообщила его гендиректор Елена Кальницкая на пресс-конференции ТАСС.

Огромные цифры подсчитаны на 5 декабря, до конца года к этому числу может прибавиться еще несколько сотен. В прошлом году заповедник принял примерно 5,4 миллиона посетителей. Однодневный рекорд по наплыву туристов в Петергофе зафиксировали 10 августа – в этот день музей посетили 51,5 тыс. человек.

Музей, по словам гендиректора, научился справляться с огромным потоком туристов. Половину посетителей составляют россияне, а среди иностранцев много гостей с Востока.

Также мы рассказывали, что ценные экспонаты Петергофа готовят к отправлению в Германию на выставку.

Фото: Петергоф / ВКонтакте