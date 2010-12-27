Выставка откроется 14 декабря в Аугсбурге.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что ценные экспонаты Петергофа готовят к отправлению в Германию на выставку. Об этом сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф".

На выставку в Германию отправятся личные вещи российских императоров: костюмы, портреты и предметы из убранства дворцов. Также в Аугсбург уедут шпалеры из Дворца Монплезир и тронное кресло из Большого Ораниенбаумского дворца.

"Эти предметы познакомят немецких зрителей с историей Российской империи и судьбами их правителей", —сказано в сообщении.

Известно, что российская экспозиция откроется 14 декабря в Аугсбурге.

Ранее мы сообщали о том, что петербургским студентам предложили стажировку в Смольном.

Фото:Петергоф/вк