Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что ценные экспонаты Петергофа готовят к отправлению в Германию на выставку. Об этом сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф".
На выставку в Германию отправятся личные вещи российских императоров: костюмы, портреты и предметы из убранства дворцов. Также в Аугсбург уедут шпалеры из Дворца Монплезир и тронное кресло из Большого Ораниенбаумского дворца.
"Эти предметы познакомят немецких зрителей с историей Российской империи и судьбами их правителей",
—сказано в сообщении.
Известно, что российская экспозиция откроется 14 декабря в Аугсбурге.
Ранее мы сообщали о том, что петербургским студентам предложили стажировку в Смольном.
Фото:Петергоф/вк
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