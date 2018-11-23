В Петергофе обнаружили пернатую копию Дональда Трампа

Крикливая птица похожа на президента Америки не только прической, но и поведением.

Среди жителей музея-заповедника "Петергоф" обнаружили пернатую копию Дональда Трампа. Крикливая птица похожа на президента Америки не только своей прической, но и поведением. Об этом пишут городские СМИ.

Сходство с Трампом нашли у одного из фазанов. У него ярко-желтый хохолок и экстравагантное, местами наглое поведение.

Отметим, что в Петергофе обитает еще более ста птиц. Для них созданы максимально комфортные условия. С 25 апреля всех жителей музея-заповедника переместят в летние, более просторные вольеры.

Ранее мы писали, что Трампа номинировали на антипремию "Золотая малина".

Фото: pixabay.com