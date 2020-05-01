В Петергофе появились абонементы на посещение парков и бесплатные часы для местных жителей

Парки Ораниенбаум и Александрия для всех жителей города сделали бесплатными последние два часа работы, то есть с 18:00 до 20:00.

В музее-заповеднике "Петергофе" появилась система абонементов на посещение парков, а также бесплатные часы для прогулок местных жителей. Об этом 17 мая рассказал врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.

Как сообщил Ковриков, парки Ораниенбаум и Александрия для всех жителей города сделали бесплатными последние два часа работы, то есть с 18:00 до 20:00. Абонемент позволит сэкономить на посещении парка - до 50% от суммы, при покупке 10 билетов идет скидка.

Добавим, что Петергоф сохранил систему льгот на билеты, можно также воспользоваться Пушкинской картой.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут парковаться бесплатно в рамках своего муниципального округа. Михаил Курдяев рассказал, что на платных парковках у петербуржцев будет пятнадцать бесплатных минут. Этого времени хватит, чтобы кого-то высадить, забрать посылку и так далее.

Фото: Piter.tv