В Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера

О случившемся рассказал правоохранителям педагог школьниц.

Директор социального учреждения обратился в полицию Петродворцового района. 62-летний заявитель рассказал сотрудникам полиции, что его воспитанницам приходят сообщения сексуального характера от неизвестного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 28 мая.

Сотрудники полиции оперативно задержали автора посланий. На улице Халутрина стражи порядка нашли 46-летнего местного жителя, который, как выяснилось, работает охранником. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: у жительницы Выборга украли автомобиль за 9 млн рублей.

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