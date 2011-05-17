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В Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера
Сегодня, 13:53
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В Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера

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О случившемся рассказал правоохранителям педагог школьниц.

Директор социального учреждения обратился в полицию Петродворцового района. 62-летний заявитель рассказал сотрудникам полиции, что его воспитанницам приходят сообщения сексуального характера от неизвестного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 28 мая.

Сотрудники полиции оперативно задержали автора посланий. На улице Халутрина  стражи порядка нашли 46-летнего местного жителя, который, как выяснилось, работает охранником. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: у жительницы Выборга украли автомобиль за 9 млн рублей.

Фото: Pexels

Теги: дети, извращенец, охранник, педофил, петергоф, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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