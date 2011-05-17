У жительницы Выборга украли автомобиль за 9 млн рублей

Инцидент произошел на улице Ушакова.

У бизнесвумен из Выборга злоумышленник угнал автомобиль Genesis GVI 80. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 27 мая, к правоохранителям обратилась 37-летняя предпринимательница. Она рассказала, что на улице Ушакова неизвестные украли ее припаркованную машину за 8,5 млн рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции проверяют записи с камер наблюдения. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: самокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков.

Фото: pixabay