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У жительницы Выборга украли автомобиль за 9 млн рублей
Сегодня, 13:20
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У жительницы Выборга украли автомобиль за 9 млн рублей

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Инцидент произошел на улице Ушакова.

У бизнесвумен из Выборга злоумышленник угнал автомобиль  Genesis GVI 80. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 27 мая, к правоохранителям обратилась 37-летняя предпринимательница. Она рассказала, что на улице Ушакова неизвестные украли ее припаркованную машину за 8,5 млн рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции проверяют записи с камер наблюдения. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: самокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков.

Фото: pixabay

Теги: бизнесвумен, выборг, полиция, угон машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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