В Петергофе под снегом нашли тело человека

Труп отвезли в морг. Обстоятельства происшествия пока не известны.

Петербуржец обнаружил тело в лесопарковой зоне в Петергофе. После этого он обратился в полицию. Заявитель смог указать только место происшествия, к трупу подходить отказался. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Труп мужчина нашел вечером 11-го марта. Тело лежало под снегом. После поступившего сообщения на место выехали правоохранители, информация подтвердилась. Труп неизвестного направили в морг Николаевской больницы.

Накануне тело нашли в канаве за гаражами на Суздальском проспекте.

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