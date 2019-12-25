В канаве за гаражами на Суздальском проспекте нашли труп женщины

Ею оказалась 48-летняя петербурженка.

Около 10 утра в пятницу, 12 марта, в полицию обратился петербуржец. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал о страшной находке на Суздальском проспекте.

Со слов местного жителя, в сточной канаве за гаражами и железнодорожными путями перед Заречной улицей лежала женщина. Заявитель отказался подходить к лежащей, боясь увидеть труп, поэтому дождался приезда полиции в своем гараже неподалеку. Прибывшие на место правоохранители установили, что женщина мертва. Погибшая лежала на своей куртке, остальная одежда не имела повреждений.

Личность умершей установили, ею оказалась 48-летняя петербурженка, которая жила в доме на улице Симонова. Женщина не дожила неделю до своего дня рождения. Причина и обстоятельства смерти горожанки не уточняются, однако на теле умершей не нашли внешних признаков насильственной смерти.

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Фото: Piter.TV