В Петергофе планируют возвести гостиницу в виде русского терема

По словам главного архитектора проекта Кирилла Степанова, здание в целом выполнено в стилистике русской деревни.

В развлекательном парке "Русская деревня "Шуваловка" на Петербургском шоссе, 111, планируют возвести гостиницу в виде терема. Архитектурно-градостроительный облик здания представили на заседании Градостроительного совета Петербурга в среду, 27 июля.

Проект разработало ООО "Кант" по заказу компании "Империя СПБ". Участок находится на восточной границе Петергофа, недалеко от Стрельны. По словам главного архитектора проекта Кирилла Степанова, здание в целом выполнено в стилистике русской деревни.

Члены Градсовета должны проголосовать в заочном формате. По окончанию совет может согласовать проект либо отправить на доработку. Результаты голосования станут известны позднее.

Ранее мы писали, что восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге.

Фото: ООО "Кант"

