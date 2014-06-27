  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петергофе планируют возвести гостиницу в виде русского терема
Сегодня, 21:38
37
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе планируют возвести гостиницу в виде русского терема

0 0

По словам главного архитектора проекта Кирилла Степанова, здание в целом выполнено в стилистике русской деревни.

В развлекательном парке "Русская деревня "Шуваловка" на Петербургском шоссе, 111, планируют возвести гостиницу в виде терема. Архитектурно-градостроительный облик здания представили на заседании Градостроительного совета Петербурга в среду, 27 июля. 

Проект разработало ООО "Кант" по заказу компании "Империя СПБ". Участок находится на восточной границе Петергофа, недалеко от Стрельны. По словам главного архитектора проекта Кирилла Степанова, здание в целом выполнено в стилистике русской деревни.

Члены Градсовета должны проголосовать в заочном формате. По окончанию совет может согласовать проект либо отправить на доработку. Результаты голосования станут известны позднее.

Ранее мы писали, что восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге.

Фото: ООО "Кант"
 

Теги: гостиница, петергоф, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии