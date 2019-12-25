В Петергофе отреставрировали поврежденную статую Венеры

Вандалы украли четыре пальца руки у статуи.

В среду, 19 августа, стало известно, что в Петергофе отреставрировали статую Венеры Медицейской. Об этом сообщили в ТАСС.

Так, в июле неизвестные вандалы украли 4 пальца руки. Реставраторам пришлось максимально точно повторить иконографические аналоги. Уточняется, что в работе использовали искусственный камень, благодаря чему удалось сделать точные слепки и не травмировать оригинальные элементы статуи при монтаже. Сумма реставрации оценивается в 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что статуе Венеры Медицейской в Петергофе сломали пальцы.

Фото: peterhofguide.ru