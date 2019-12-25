В Петербурге и Ленобласти более трети жителей занимаются самообразованием

Больше всего людей выбирают обучение с использованием компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, включая онлайн-формат.

Петростат сообщил, что по данным выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании в среднем за 2025 год доля жителей в возрасте 15 лет и старше, занимающихся самообразованием, в Петербурге составила 36,7%. В Ленобласти этот показатель оказался выше и достиг 39,8%.

В ведомстве уточнили, что топ-3 наиболее популярных способов самообучения у жителей города и области совпал. Больше всего людей выбирают обучение с использованием компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, включая онлайн-формат.

На втором месте по популярности оказались экскурсии в музеи, а также по историческим, природным и промышленным объектам. Третье место заняло обучение с использованием печатных материалов, таких как профессиональные книги, журналы и другие издания.

Ранее мы сообщили о том, что за 9 месяцев петербуржцы получили более 9 млн приглашений на работу.

Фото: Piter.TV