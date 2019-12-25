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Стали известны подробности ДТП с автобусом и фургоном на площади Стачек
Сегодня, 17:03
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Стали известны подробности ДТП с автобусом и фургоном на площади Стачек

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Водитель грузовика получил различные повреждения.

Росгвардейцы перекрыли участок дороги на месте аварии в Кировском районе, обеспечив беспрепятственную работу спасательных служб. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Утром 9 октября на площади Стачек столкнулись фургон и автобус. С управлением не справился водитель грузового автомобиля, врезавшись в общественный транспорт на остановке. 

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали наряд Госавтоинспекции. Из-за сильного удара кабина фургона деформировалась, и 26-летний шофер оказался заблокирован внутри. Он получил различные повреждения. Больше никто не пострадал. Мужчину передали медикам, от госпитализации потерпевший отказался. 

Ранее на Piter.TV: врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, росгвардия
Категории: Новости СПб, Лента новостей, ДТП, Происшествия,

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