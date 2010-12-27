В Петергофе отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку

Однако в правилах поведения не уточнено, что в ЗАГС нельзя приходить в костюмированных нарядах.

В ЗАГСе № 4 Петергофа 31 декабря отказались провести торжественную церемонию для пары, одетую в Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщила "Фонтанка".

По рассказам жениха и невесты, сотрудники назвали костюмы не соответствующими требованиям о внешнем виде. По этой причине в торжественной регистрации паре отказали. Им предложили два варианта: перенести церемонию и прибыть на нее в других нарядах либо скрепить их узами брака в рабочем кабинете сотрудника дворца, без фотографа. Петербуржцы выбрали второй вариант.

Паре был предоставлен официальный письменный отказ по ее же требованию. В документе сослались на Правила поведения в помещениях Комитета по делам ЗАГС. В пункте 5 последних говорится, что обратившиеся в дворец бракосочетания должны "соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию".

Ранее мы передали, что Смольный выбрал лучших ведущих церемоний бракосочетания в Петербурге.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя