Смольный выбрал лучших ведущих церемоний бракосочетания в городе

В качестве независимых экспертов в конкурсную комиссию были приглашены специалисты Главного управления Минюста России по Петербургу.

Во вторник, 15 октября, во Дворце "Малютка" назвали лучших ведущих церемоний бракосочетания и имянаречения в Петербурге. Об этом сообщает администрации Северной столицы.

На встрече присутствовал вице-губернатор Олег Марков, он поздравил участников, организаторов и номинантов конкурса.

Поздравляю вас с завершением испытаний профессионального мастерства. Волнения, тревоги и подготовительные заботы остались позади. Пришло время поощрений и наград за ваш труд, творческий подход к любимому делу и доброе отношение к людям, с которыми вы работаете каждый день заявил он

Известно, что в конкурсе приняли участие 91 специалист из райотделов ЗАГС, четырех дворцов бракосочетания, а также "Малютки". По итогам голосования победителем конкурса стала главный специалист Дворца бракосочетания № 1 Галина Архипенко. В качестве независимых экспертов в комиссию заседали специалисты Главного управления Минюста России по Петербургу.

Эксперты оценивали конкурсантов по ораторскому и сценическому мастерству, стилю одежды, качеству поздравительного текста и организации музыкального сопровождения.

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