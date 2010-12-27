В Петергофе из-за Дня города ограничат движение транспорта

Ограничения продлятся несколько дней.

В Петергофе на несколько дней будет прекращено движение автотранспорта по определенному участку. Об этом 9-го июля сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Местная администрация МО город Петергоф проведт праздничные мероприятия, посвященных Дню Петергофа. В связи с этим с 18.00 12 июля до 01.00 14 июля будет закрыто движение для транспорта по пл. Жертв Революции и Лихардовской ул. на участке от пл. Жертв Революции до ул. Аврова.

День Петергофа отметят 13-го июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортный узел "Девяткино" подключат к КАД.

Фото: Михаил В / "Яндекс. Карты"