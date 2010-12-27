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В Петергофе из-за Дня города ограничат движение транспорта
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib

В Петергофе из-за Дня города ограничат движение транспорта

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Ограничения продлятся несколько дней.

В Петергофе на несколько дней будет прекращено движение автотранспорта по определенному участку. Об этом 9-го июля сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Местная администрация МО город Петергоф проведт праздничные мероприятия, посвященных Дню Петергофа. В связи с этим с 18.00 12 июля до 01.00 14 июля будет закрыто движение для транспорта по пл. Жертв Революции и Лихардовской ул. на участке от пл. Жертв Революции до ул. Аврова. 

День Петергофа отметят 13-го июля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортный узел "Девяткино" подключат к КАД

Фото: Михаил В / "Яндекс. Карты"

Теги: день города, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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