В Петергофе две улицы названы в честь выдающихся ученых

Отныне в городе есть улицы Шокальского и Академика Фока.

В Петерфоге две улицы получили название в честь ученых. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Первая – улица Шокальского (от Ульяновской улицы до улицы Рождественского), названная в честь географа, океанографа и картографа Юлия Шокальского.

Вторая – улица Академика Фока (от Астрономической улицы до улицы Шокальского), названная в честь физика, основателя кафедры квантовой механики в Ленинградском государственном университете Владимира Фока.

Ранее мы писали, что исторический район в центре Петербурга получил название Галерный остров. Речь идет о территории недалеко от главной проходной "Адмиралтейских верфей".

Фото: Piter.TV