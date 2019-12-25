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В Петергофе две улицы названы в честь выдающихся ученых
Сегодня, 16:54
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В Петергофе две улицы названы в честь выдающихся ученых

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Отныне в городе есть улицы Шокальского и Академика Фока.

В Петерфоге две улицы получили название в честь ученых. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Первая – улица Шокальского (от Ульяновской улицы до улицы Рождественского), названная в честь географа, океанографа и картографа Юлия Шокальского. 

Вторая – улица Академика Фока (от Астрономической улицы до улицы Шокальского), названная в честь физика, основателя кафедры квантовой механики в Ленинградском государственном университете Владимира Фока. 

Ранее мы писали, что исторический район в центре Петербурга получил название Галерный остров. Речь идет о территории недалеко от главной проходной "Адмиралтейских верфей".

Фото: Piter.TV

Теги: петергоф, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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