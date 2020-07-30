Исторический район в центре Петербурга получил название Галерный остров

Речь идет о территории недалеко от главной проходной "Адмиралтейских верфей".

Территория недалеко от главной проходной "Адмиралтейских верфей" официально получила название Галерный остров. Соответствующее постановление правительства Петербурга опубликовано на портале правовых актов.

Присвоить историческому району в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, расположенному севернее Галерного моста, наименование Галерный остров говорится в постановлении

Кроме того, согласно постановлению, "необходимо аннулировать наименование территориальной зоны Галерный остров в Адмиралтейском районе".

Член топонимической комиссии Петербурга, краевед Алексей Ерофеев рассказал "Невским Новостям", что ранее остров назывался так лишь из-за территориальной зоны. Когда-то его присоединили к Коломенскому острову.

Также в Петербурге изменили границы исторического района Коломна. Отныне он расположен между Невой, Мойкой, Крюковым каналом и Фонтанкой, за исключением территории севернее Галерного моста.

Изменения коснулись и некоторых проездов в Адмиралтейском районе. Альбуминная улица теперь располагается от улицы Красуцкого до Митрофаньевского тупика. Митрофаньевский тупик – от Митрофаньевского шоссе за Альбуминную улицу. Черноморский переулок у Адмиралтейства начинается от Адмиралтейской набережной и в нее же упирается.

Ранее мы писали, что Зольную улицу переименуют и благоустроят.

Фото: Facebook / АО "Адмиралтейские верфи"