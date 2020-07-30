Исторический район в центре Петербурга получил название Галерный остров

Территория недалеко от главной проходной "Адмиралтейских верфей" официально получила название Галерный остров. Соответствующее постановление правительства Петербурга опубликовано на портале правовых актов.
Присвоить историческому району в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, расположенному севернее Галерного моста, наименование Галерный остров
говорится в постановлении
Кроме того, согласно постановлению, "необходимо аннулировать наименование территориальной зоны Галерный остров в Адмиралтейском районе".
Член топонимической комиссии Петербурга, краевед Алексей Ерофеев рассказал "Невским Новостям", что ранее остров назывался так лишь из-за территориальной зоны. Когда-то его присоединили к Коломенскому острову.
Также в Петербурге изменили границы исторического района Коломна. Отныне он расположен между Невой, Мойкой, Крюковым каналом и Фонтанкой, за исключением территории севернее Галерного моста.
Изменения коснулись и некоторых проездов в Адмиралтейском районе. Альбуминная улица теперь располагается от улицы Красуцкого до Митрофаньевского тупика. Митрофаньевский тупик – от Митрофаньевского шоссе за Альбуминную улицу. Черноморский переулок у Адмиралтейства начинается от Адмиралтейской набережной и в нее же упирается.
Ранее мы писали, что Зольную улицу переименуют и благоустроят.
Фото: Facebook / АО "Адмиралтейские верфи"
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