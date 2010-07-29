В Петергофе будет проведен капремонт крыши здания гимназии Александра II

На работы выделено 20,9 млн рублей.

В Санкт-Петербурге будет проведен капитальный ремонт крыши здания ГБОУ "Петергофская гимназия императора Александра II". Соответствующую закупку разместила администрация Петродворцового района.

На работы с кровлей здания, представляющего собой объект культурного наследия регионального значения, выделено 20,9 млн рублей из бюджета Петербурга.

Во время предстоящих работ предполагается, в частности, полностью заменить все стропильные конструкции, провести необходимый реставрационный ремонт, привести в порядок ограждение кровли.

Гимназия представляет собой дореволюционное здание, еще в те времена она достраивалась – того требовали нужды развития образования в стране. По состоянию на 21 февраля 1912 года здесь обучалось 527 учеников. C 1904 по 1919 год учебное заведение являлось классической гимназией имени императора Александра II.

С 1993 года, средняя школа, пройдя процедуру аттестации, вновь стала гимназией. В 2005 году гимназия получила историческое название "Петергофская гимназия императора Александра II".

Как сообщало ранее Piter.tv, "Водоканал" реконструировал "Царский" водный резервуар 1914 года.

Фото: twitter.com/Petrodvortsovy