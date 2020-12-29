"Водоканал" реконструировал "Царский" водный резервуар 1914 года

Резервуар находится на территории Волковской водопроводной станции.

Петербургский "Водоканал" завершил реконструкцию так называемого "Царского" резервуара чистой воды №1, который находится на территории Волковской водопроводной станции. Как рассказали в пресс-службе предприятия, резервуару уже 116 лет – его создали в 1914 году в ходе строительства самой станции.

Объем "Царского" резервуара составляет порядка 13 тысяч кубометров. Сооружение долго было в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации, в 2016 году объект вывели из работы. Спустя три года специалисты начали капитальный ремонт сооружения, в ходе которого обновили несущие железобетонные конструкции, восстановили железобетонные конструкции потолка и стен двух входных павильонов, обменяли кровлю и провели косметический ремонт фасадов. Стены и потолок получили также локальную гидроизоляцию, а "дыхательные трубы" в резервуаре заменили. Капремонт позволит сооружению прослужить еще минимум 40 лет.

Волковская станция снабжала чистой водой районы Петербурга, расположенные вдоль Обводного канала и в стороны Невской и Московской застав. Воду объект получал с Главной водопроводной станции. Технологически самостоятельной Волковская станция стала в 60-х годах прошлого века, а самостоятельным филиалом "Водоканала" стала в 2001 году. Вместимость резервуаров чистой воды, снабженных комплексом обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, сейчас составляет 65 тыс. м3.

Тем временем, с фасада бывшего особняка Кирштена на Рижском проспекте сняли строительные леса.

Фото: пресс-служба "Водоканала"