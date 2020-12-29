С фасада бывшего особняка Кирштена на Рижском проспекте сняли строительные леса

Здание отреставрировали. Цвет фасада стал оливковым.

В пятницу, 8 января, с фасада особняка Э.А.Кирштена, который располагается на Рижском проспекте, 27, сняли строительные леса. Об этом рассказали петербуржцы в соцсетях.

Здание отреставрировали. Цвет фасада стал оливковым. Горожане теперь могут оценить итог работ специалистов. Реставрацию также провели и внутри строения. Когда ремонт закончится, в особняке разместят филиал дома детского творчества "Измайловский", который располагается в соседнем здании №29 по Рижскому проспекту. Отметим, что здание тоже совсем недавно капитально отремонтировали.

Напомним, что особняк Кирштена построили в 1789 году. Кирштены являются основателями резиновой промышленности в России, знаменитой петербургской обувной фабрики "Скороход".

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Фото: citywalls.ru