В Пушкинском районе появится Центр охраны репродуктивного здоровья подростков

Центр откроют на базе Женской консультации на Жуковско-Волынской улице, 4, лит А.

В пятницу, 8 января, губернатор Петербурга посетил Пушкинский район с рабочим визитом. Помимо прочего, глава города осмотрел здание Женской консультации №44 на Жуковско-Волынской улице, 4, лит А. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Здание отремонтировали, сделали перепланировку. Работы обошлись в 59 миллионов рублей, а оснащение центра оборудованием обошлось городу в 73 миллиона рублей. Сейчас консультация полностью укомплектована. На данный момент в учреждении работают 136 специалистов. Из них 4 – кандидата медицинских наук и 15 – врачей-специалистов высшей квалификационной категории.

В здании также предусмотрен дневной стационар на 12 коек для беременных женщин, а также для женщин, которые перенесли гинекологические операции в стенах консультации.

Годом ранее губернатор распорядился передать консультации еще одно здание корпуса общей площадью 1340 квадратных метров. Там откроется Центр охраны репродуктивного здоровья подростков. Там будет оказываться медицинская, консультативная, специализированная помощь как мальчикам, так и девочкам от 10 до 17 лет. На капитальный ремонт может уйти полтора года.

Ранее мы писали, что петербуржцы вновь пожаловались на очереди в поликлиниках.

Фото: Piter.TV