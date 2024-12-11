В Петербурге за 2 месяца более 75 тысяч человек прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья

Всего в этом году планируется охватить свыше 800 тысяч жителей города.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация нацпроекта "Семья", направленного на укрепление репродуктивного здоровья населения. За первые два месяца 2025 года бесплатное обследование прошли уже более 75 тысяч человек. Всего в этом году планируется охватить свыше 800 тысяч жителей города. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению.

Диспансеризация включает два этапа:

Первый этап:

– Женщины проходят осмотр у акушера-гинеколога, сдают анализы и биоматериалы.

– Мужчинам предлагается консультация уролога или хирурга, специализирующегося на вопросах репродукции.

Второй этап (при наличии показаний):

– Для женщин предусмотрены УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также лабораторные исследования на инфекции.

– Мужчины могут пройти спермограмму, микробиологические анализы и УЗИ предстательной железы.

Цель программы – раннее выявление возможных нарушений, их своевременная коррекция и предотвращение осложнений. Это особенно важно для тех, кто планирует беременность или сталкивается с трудностями в этой сфере.

Программа диспансеризации продолжится в течение всего года, записаться на обследование можно в медицинских учреждениях по месту жительства.

Фото: unsplash (Kelly Sikkema)