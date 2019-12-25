Алкоголь и репродуктивное здоровье: эксперт рассказал о рисках для будущих родителей

У женщин злоупотребление спиртным снижает овариальный резерв, а у мужчин алкоголь вызывает гормональные нарушения.

Чрезмерное употребление алкоголя может существенно повлиять на репродуктивное здоровье, заявляет гинеколог Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории "Гемотест". У женщин злоупотребление спиртным снижает овариальный резерв, то есть количество яйцеклеток, способных к оплодотворению. Это может привести к раннему наступлению менопаузы и снижению вероятности беременности.

У мужчин алкоголь вызывает гормональные нарушения, влияющие на выработку спермы, снижение либидо и проблемы с эрекцией. У подростков он нарушает формирование половой системы: у девушек страдает менструальный цикл, у юношей замедляется выработка тестостерона, что влияет на развитие фигуры.

Алкоголь также оказывает негативное воздействие на весь организм: вызывает гипертонию, нарушает работу почек и печени, способствует ожирению и развитию сахарного диабета. Эксперты предупреждают, что даже малые дозы этанола при регулярном употреблении способны нанести значительный вред здоровью и затруднить процесс зачатия ребенка.

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