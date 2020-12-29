Петербуржцы вновь пожаловались на очереди в поликлиниках Петербурга

Горожанам нужно закрыть больничный.

Петербурженка показала очередь к врачу в поликлинике на Дунайском проспекте. Женщина утверждает, что все посетители пытаются попасть к одному врачу. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Один врач, к которому с 7 часов до 11 стоим в очереди и дышим друг друг в спину. Я не успею уже на приём. Тут таких, как я перед мной ещё человек 25 [прим. — пунктуация автора сохранена]. написала Юлия.

Речь идет о медицинском центре "Полис". Петербуржцы недовольны тем, что врачей не хватает, и в поликлинику придется приходить повторно. Другие пользователи заступились за медиков.

Ранее другой петербуржец заснял, что происходит в поликлинике на Рихарда Зорге. Некоторым людям приходится ожидать своей очереди на улице.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Юлия Золотова