В Петербурге обследование репродуктивного здоровья прошли более 10 тысяч семейных пар

В состав услуг сертификата входит консультация генетика, а также 9 процедур комплексного медицинского обследования для женщин и 5 – для мужчин/

Более 10 тысяч семейных пар Санкт-Петербурга прошли обследование репродуктивного здоровья в рамках программы "Сертификат молодожёнов". Такие данные предоставили в Комитете по здравоохранению.

Обследование проводится бесплатно в рамках масштабной программы "Сертификат молодожёнов", которую с 2019 года реализуют на базе Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР). Семейные пары Санкт-Петербурга могут пройти такое обследование в течение года с момента регистрации брака. В состав услуг сертификата входит консультация генетика, а также 9 процедур комплексного медицинского обследования для женщин и 5 – для мужчин, которые снижают риски возможных осложнений беременности.

Помимо этого, в рамках сертификата Центр планирования семьи и репродукции предлагает помощь медиков в области гинекологии, урологии, а также в сфере репродуктивного здоровья. Для записи нужно обратиться в регистратуру ЦПСиР.

Фото: Telegram/ Комздрав СПб