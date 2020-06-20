В Петергофе автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП

Видео с камер наблюдения запечатлело момент аварии.

Вечером в субботу, 20 июня, на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Разводной улицы в Петергофе столкнулись два легковых автомобиля. ДТП в пригороде Петербурга попало на камеры наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv.

Один из автомобилей в результате аварии вылетел на тротуар. Отмечается, что сразу после аварии на месте происшествия появились сотрудники дорожно-транспортных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в Московском районе пешехода сбили насмерть. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.tv