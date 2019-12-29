Договор заключен на 49 лет.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петергофе "Оранжерея" официально обзавелась арендатором. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО).

Известно, что "Оранжерея" входит в состав Дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" в Петергофе. Отмечается, что арендатор будет платить ежемесячно 55 068,75 рубля.

После ремонтных работ арендатор будет ежемесячно платить городу 1 рубль. Договор заключен на 49 лет.

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