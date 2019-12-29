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В Петергофе "Оранжерея" официально обзавелась арендатором
Сегодня, 15:16
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IRINA_CHALKINA

В Петергофе "Оранжерея" официально обзавелась арендатором

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Договор заключен на 49 лет.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петергофе "Оранжерея" официально обзавелась арендатором. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО).

Известно, что "Оранжерея" входит в состав Дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" в Петергофе. Отмечается, что арендатор будет платить ежемесячно 55 068,75 рубля.

После ремонтных работ арендатор будет ежемесячно платить городу 1 рубль. Договор заключен на 49 лет. 

Ранее мы сообщают, что "Единая карта петербуржца" набирает популярность среди пенсионеров.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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