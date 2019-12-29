"Единая карта петербуржца" набирает популярность среди пенсионеров

Беглов напомнил, что и сам ранее оформил себе ЕКП.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что "Единая карта петербуржца" набирает популярность среди пенсионерок. Об этом на заседании городского правительства рассказал Александр Беглов.

Известно, что около 400 тысяч петербуржцев получили соответствующую карту. Отмечается, что весной в личном кабинете появится информация о доступных льготах и перечисленных социальных выплатах. Всё это посмотреть сможет обладатель соответствующей карты в режиме онлайн.

Напомним, что карта действует на всех видах общественного транспорта Петербурга, включая автобусы Ленобласти, маршруты которых пролегают через город. Через неё также могу совершать покупки и получать скидки в восьми аптечных сетях.

Ранее мы сообщали о том, что главврача Боткинской больницы уволили не из-за сбежавших пациентов.

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