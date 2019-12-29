Смольный: главврача Боткинской больницы уволили не из-за сбежавших пациентов

Инцидент прокомментировал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На заседании городского правительства обсудили увольнение главврача Боткинской больницы после побега четырех пациентов с подозрением на коронавирус. Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что эти два факта не связаны напрямую.

Лисовец рассказал, что эти случаи просто показали системные проблемы больницы. Глава Комитета лично убедился в этом, посетив медучреждение.

В это же время губернатор Беглов попросил проявлять терпение в связи с мерами, которые необходимы для предотвращения инфекции.

Ранее сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача.

Фото: Piter.TV