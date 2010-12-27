В Петергофе начинается осенний праздник фонтанов

Два дня в музее-заповеднике будут чтить память Екатерины Второй.

В Петергофе состоится осенний праздник фонтанов. В этом году он посвящен Екатерине Второй. Императрице исполняется 290 лет с момента рождения. Увидеть торжественные представления можно в Нижнем парке 20 и 21 сентября. Об этом сообщила директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Спикер рассказала, что руководство приготовило для гостей мультимедийную программу. В ней зрители узнают о жизни императрицы, превращении из принцессы в великую правительницу России. закадровый текст для сопровождения полностью воссоздан из писем и мемуаров Екатерины Второй.В подготовке сценария участвовала сама Кальницкая.

В этом году мы позволили себе гораздо больше вольностей, чем обычно это делали - у нас в спектакле есть очень красивый балет, красивые любовные сцены в той части, где Екатерина с фаворитами. Но мне кажется, что спектакль получился и патриотический, и разумный комментирует директор "Петергофа"

В шоу включена пиротехника, лазерные и световые эффекты, видеоряд на Большом каскаде фонтана и дворце.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские фонтаны готовят к отключению в октябре.

Фото: Piter.tv

